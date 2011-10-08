Саркози: в Грузии себя чувствую как в Европе

Франция поддерживает право Грузии на собственный выбор, связанный с независимостью и интеграцией в европейскую семью народов, заявил президент Франции Николя Саркози на площади Свободы в Тбилиси, выступив вслед за президентом Грузии Михаилом Саакашвили в присутствии десятков тысяч человек, собравшихся по случаю приезда французского лидера.

"Прежде всего я хотел бы подтвердить поддержку Францией и Европой суверенитета и единства вашей страны, а также непременно подчеркнуть, что я подтверждаю свою обязанность и далее наблюдать за соблюдением соглашений, подписанных при моем участии после войны в августе 2008 года... - цитирует РосБизнесКонсалтинг. - Одновременно я подтверждаю право грузинского народа самому выбирать тот путь развития, который он считает наиболее верным, как и союзников и партнеров, сотрудничество с которыми он считает наиболее целесообразным". Грузия, по мнению Н.Саркози, "вправе стать членом НАТО, если ее народ желает этого".

Вместе с тем Н.Саркози призвал Грузию и Россию к диалогу. Касаясь вопроса настоятельной необходимости для Грузии налаживать тесные и конструктивные отношения с Россией, Н.Саркози подчеркнул, что "Франция, как ни одна из стран, ясно себе представляет ту боль, которая постигла Грузию в результате силового вмешательства и последствий сепаратизма".

Тем не менее, по словам президента Франции, "противостояние соседних и других стран и расчленение государства можно преодолеть, и лучший тому пример - Германия, которая сделала свой выбор после трех разрушительных войн". Как отметил Н.Саркози, "сегодня дружба Франции и Германии не случайно стала примером для многих стран и народов".

"Здесь я чувствую себя, как в Европе, а не словно где-либо в другом месте, - сказал Н.Саркози. - Соответственно, я хочу отсюда призвать Грузию и Россию к диалогу во имя мира, потому что это единственный разумный путь для обеих ваших стран, и по этому пути вам суждено идти дальше. Ни на Кавказе, ни в других регионах затяжное противостояние не следует рассматривать и воспринимать как предначертание судьбы", - заявил Н.Саркози.

Президент Франции затем обратил внимание на необходимость соблюдения всех соглашений, подписанных после войны в августе 2008 года.

Н.Саркози подчеркнул, что "миссии наблюдателей ООН и Евросоюза должны получить возможность контролировать обстановку в обоих регионах - Абхазии и Южной Осетии, и получить для этого доступ к пребыванию на этих территория - для того, чтобы они убедились, что ситуация там угрозы не представляет ни для кого".

Кроме того, он призвал стороны активно участвовать в переговорах Женевского формата "с целью выработки мер доверия по установления мира и стабильности на Кавказе".