Совет Европы призывает Азербайджан отменить приговор оппозиционерам

Совет Европы в среду выразил озабоченность судьбой осужденных в Азербайджане оппозиционных активистов, сообщает Радио Свобода.

В заявлении генерального секретаря Совета Турбьёрна Ягланда отмечается, что демократия «невозможна без свободы собраний» и содержится призыв к азербайджанским властям – пересмотреть свое решение.

Четверо оппозиционеров были приговорены 3 октября к различным срокам тюремного заключения – за попытку провести в апреле несанкционированную акцию протеста.