Совет Европы призывает Азербайджан отменить приговор оппозиционерам
21:47, 05 октября 2011Мир
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Заявление генерального секретаря
Совет Европы в среду выразил озабоченность судьбой осужденных в Азербайджане оппозиционных активистов, сообщает Радио Свобода.
В заявлении генерального секретаря Совета Турбьёрна Ягланда отмечается, что демократия «невозможна без свободы собраний» и содержится призыв к азербайджанским властям – пересмотреть свое решение.
Четверо оппозиционеров были приговорены 3 октября к различным срокам тюремного заключения – за попытку провести в апреле несанкционированную акцию протеста.
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