Украина позаботится о своей безопасности в случае выхода России из ДОВСЕ

Украина выражает обеспокоенность объявлением Российской Федерацией решения о приостановке выполнения ею Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИД Украины по этому поводу, подтверждая фундаментальную роль ДОВСЕ как один из важнейших многосторонних документов в области контроля над вооружениями, Украина продолжает рассматривать Договор как базовую составляющую обеспечения военной безопасности, поддержания мира и стабильности в Европе и выступает за сохранение режима ДОВСЕ в широком понимании этой системы обеспечения стабильности и безопасности на Европейском континенте. При этом украинская сторона понимает, что ДОВСЕ 1990 года уже не отвечает современной ситуации в Европе.

Украина уже признала необходимость усовершенствования режима ДОВСЕ, ратифицировав Соглашение об адаптации ДОВСЕ. Не передав депозитарию свой документ о ратификации Соглашения об адаптации ДОВСЕ, Украина четко определила свою позицию относительно условий, необходимых для вступления его в силу.

Министерство иностранных дел Украины подчеркивает важность выполнения ДОВСЕ всеми государствами-участниками в полном объеме и разрешение существующих проблем путем достижения компромиссных решений в ходе переговоров.

Приостановка действия ДОВСЕ может стать толчком для возрождения атмосферы недоверия и иметь негативные последствия для системы европейской безопасности.

Призывая все государства-участники Договора к конструктивному диалогу, МИД исходит из того, что главное внимание должно быть уделено поиску взаимоприемлемого решения, которое позволило бы избежать разрушения существующего механизма контроля над обычными вооружениями в Европе. Украина готова активно участвовать в таком диалоге.

Украина оставляет за собой право принять адекватные меры для обеспечения своих интересов национальной безопасности, если общий режим Договора об обычных вооруженных силах в Европе, который полтора десятилетия обеспечивал военно-политическую стабильность в регионе, будет разрушен.