Рост немецкой промышленности практически прекратился

Темпы роста немецкой промышленности упали практически до нулевого уровня, сообщает Deutsche Welle. Об этом свидетельствуют новые показатели экономического индекса PMI, которые институт Markit опубликовал 3 октября. В сентябре значение индекса снизилось на 0,6 балла до 50,3. Это самый низкий уровень за последние два года.

Тем самым, сентябрьский показатель PMI лишь незначительно превышает границу в 50 баллов, выше которой можно говорить об экономическом росте, отмечает Reuters. Индекс PMI публикуется ежемесячно и предназначен для менеджеров по закупкам. В нем учтены данные, полученные от 500 немецких компаний.

Если в отношении сентябрьских показателей производства в ФРГ еще можно говорить об умеренном росте, то количество новых заказов на немецких промышленных предприятиях снижается уже третий месяц подряд. "Значение PMI в сентябре - это еще один сигнал тревоги, свидетельствующий о том, что немецкая промышленность приближается к стагнации", - уверен эксперт института Markit Крис Уиллиамсон.

Но в остальных странах еврозоны ситуация еще хуже.

Германия - единственная страна еврозоны, в которой индекс PMI еще находится в зоне роста. Средний показатель барометра по всей еврозоне в августе упал с 49,0 до 48,5 балла. Еврозона неумолимо приближается к рецессии, отмечает немецкое издание Spiegel Online.