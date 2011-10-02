Лукашенко помиловал бывшего соперника по выборам

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Дмитрий УСС, приговоренный к пяти с половиной годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков, освобожден.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на белорусское издание "Хартия-97", его отпустили вечером в субботу, 1 октября.

Д.УССА освободили после того, как президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО подписал указ о его помиловании.

Уточняется, что до освобождения Д.УСС находился в республиканской тюремной больнице в Минске. Сам оппозиционер заявил, что чувствует себя нормально, "только давление подскакивает".

По мнению Д.УССА, его выпустили благодаря требованиям США и Евросоюза, которые настаивают на освобождении белорусских оппозиционеров.

Бывший кандидат в президенты заявил также, что будет участвовать в кампании по освобождению других политзаключенных.

*** Д.УСС вместе с другими оппозиционерами был обвинен в организации беспорядков в декабре 2010 года: тогда несколько десятков тысяч человек вышли на улицы Минска, протестуя против фальсификаций, которые, по их мнению, имели место во время президентских выборов.

Демонстрантов разогнал спецназ, а позднее начались задержания предполагаемых организаторов протестов. Среди них, помимо Д.УССА, оказались и другие кандидаты в президенты: Андрей САННИКОВ, Владимир НЕКЛЯЕВ, Николай СТАТКЕВИЧ, Виталий РЫМАШЕВСКИЙ. Все они были приговорены к различным срокам заключения. Еще одному экс-кандидату, Алесю МИХАЛЕВИЧУ, удалось уехать за границу.

Приговор Д.УССУ был вынесен в мае 2011 года.

Власти США и ЕС неоднократно требовали от Белоруссии освобождения оппозиционеров и вводили против страны различные санкции.

В августе А.ЛУКАШЕНКО помиловал девять человек из числа осужденных за беспорядки после выборов, а в сентябре пообещал, что отпустит и других представителей оппозиции, находящихся в заключении.