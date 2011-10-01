Сенат Франции впервые в новейшей истории возглавил социалист

Председателем верхней палаты французского парламента, Сената, избран лидер социалистов в палате Жан-Пьер Бель, став первым главой Сената - социалистом в истории Пятой республики.

Бель одержал победу уже в первом туре, когда его поддержали 179 сенаторов при необходимых 172.

Как сообщает РИА Новости, за основного соперника Беля, бывшего председателя Сената, представителя правящей партии "Союз за народное движение" Жерара Ларше проголосовали 134 человека.

Выборы в Сенат, по итогам которых большинство в палате получили левые партии, состоялись 25 сентября. В Сенате нового созыва социалистам и их союзникам принадлежит 180 мест. Согласно конституции, председатель Сената автоматически принимает на себя полномочия президента, если с главой государства что-то случается.