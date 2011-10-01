В Болгарии проверят законность доходов богачей

Правоохранительные органы Болгарии будут проверять законность заработанных капиталов богатых граждан Болгарии, сообщил журналистам президент страны Георгий Пырванов.

В этот день в болгарской столице состоялось заседание консультативного совета по национальной безопасности при президенте.

"На совете обсуждалась необходимость карать религиозную и этническую нетолерантность, а также необходимость массовой проверки незаконно заработанных капиталов богатых болгар", - цитирует РИА Новости.

Он также сообщил, что Совет принял решение усилить полицейские подразделения в небольших городах и населенных пунктах страны. Он подчеркнул, что созвал Совет из-за угрозы распространения межэтнической вражды.