В Болгарии проверят законность доходов богачей
21:39, 01 октября 2011Мир
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Президент созвал Совет безопасности
Правоохранительные органы Болгарии будут проверять законность заработанных капиталов богатых граждан Болгарии, сообщил журналистам президент страны Георгий Пырванов.
В этот день в болгарской столице состоялось заседание консультативного совета по национальной безопасности при президенте.
"На совете обсуждалась необходимость карать религиозную и этническую нетолерантность, а также необходимость массовой проверки незаконно заработанных капиталов богатых болгар", - цитирует РИА Новости.
Он также сообщил, что Совет принял решение усилить полицейские подразделения в небольших городах и населенных пунктах страны. Он подчеркнул, что созвал Совет из-за угрозы распространения межэтнической вражды.
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