Пираты отпустили судно «Dover» с двумя украинцами на борту

Освобождено судно „Dover”, среди членов экипажа которого двое граждан Украины, захваченное в плен сомалийскими пиратами 28 февраля этого года.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Согласно сообщению Посольства Украины в Греческой Республике, судно „Dover” (экипаж 24 человека, среди которых двое граждан Украины) было освобождено 30 сентября.

По данным дипучреждения, сейчас судно направляется в ближайший безопасный порт, где представители судовладельца совместно с украинскими дипломатами будут решать вопрос о репатриации экипажа.

По предварительным данным, ориентировочная дата прибытия судна в порт – 3-4 октября с.г.

Дело продолжает находиться на особом контроле в Посольствах Украины в Греции, Саудовской Аравии и в Департаменте консульской службы МИД Украины.