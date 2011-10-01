В РПЦ признают заслуги митрополита Онуфрия

В Русской православной церкви признают заслуги митрополита Черновицкого и Буковинского ОНУФРИЯ, который является одним из старейших по хиротонии в епископате Украинской православной церкви, в укреплении православной веры на Буковине.

Об этом сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай БАЛАШОВ в интервью «УНИАН-Религии».

«В большинстве жители Буковины хранили и продолжают хранить верность православию, отличаясь набожностью, искренним и строгим благочестием. Неслучайно особое влияние монастырей и монашества на Буковине. Этому, конечно, способствует и аскетическое настроение митрополита ОНУФРИЯ», - считает Н.БАЛАШОВ.

Вместе с тем, он отметил, что «разделять жизнь верующего народа, общаться с паствой не через письма и средства массовой информации, а лицом к лицу, – очень важная составляющая патриаршего служения».

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ напомнил, что завтра патриарх КИРИЛЛ впервые посетит Черновицкую епархию УПЦ.

Как сообщал УНИАН, 1-2 октября состоится визит предстоятеля РПЦ КИРИЛЛА в Черновицкую епархию УПЦ.

1 октября патриарх посетит управление Черновицкой епархии УПЦ. В этот же вечер он возглавит всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе в Черновцах.

2 октября патриарх Кирилл освятит Троицкий собор Свято-Вознесенского монастыря и возглавит божественную литургию. Также предстоятель РПЦ откроет дом инвалидов при монастыре и посетит монастырский детский приют, после чего отбудет в Москву.