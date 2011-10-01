Сирийцы в Украине требуют отставки президента

В Харькове на площади Свободы около 200 граждан Сирии проводят демонстрацию с требованием отстранения от власти Президента Сирии Башара АЛЬ-АСАДА и его правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, проживающие в Харькове сирийцы собрались перед памятником Ленина.

Они держат государственные флаги Сирии и Украины, а также транспаранты с надписями: «Наша революция продолжается против этого тирана», «Россия, не закрывай глаза на массовые убийства людей, которые в тебя верят», «Мы не религиозные фанатики! Мы живем на святой земле и хотим обычной человеческой жизни».

По словам одного из участников акции, граждане Сирии требуют от России не ветировать на заседаниях Совета безопасности ООН резолюцию о применении силы против войск Президента Б.АЛЬ-АСАДА. Он отметил, что революция в Сирии продолжается уже более 7 месяцев и за это время погибли свыше 3 тысяч мирных жителей и еще около 120 тысяч арестовано.

«Мы хотим вернуться домой, но не можем, потому что нас сразу арестуют», - заявил участник акции.

Он заметил, что подобные акции проходят по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, антиправительственные протесты в Сирии начались в середине марта в городе Дераа, а затем перекинулись на другие регионы. Оппозиция требует отставки Президента Башара АЛЬ-АСАДА и проведения реформ в стране. США, ЕС, Франция, Великобритания, Германия и несколько других стран призвали Б.АСАДА уйти в отставку. 19 сентября заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Гюн-вха КАН сообщила, что число жертв столкновений в Сирии выросло до 2,7 тысяч человек.