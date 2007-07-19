Лукашенко объяснил, чем ему КГБ не угодил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового руководства комитета госбезопасности в течение 2007 года обновить состав КГБ страны.

"В течение этого года вы должны вычистить комитет от тех, кто уже должен быть на пенсии", - сказал Лукашенко, представляя нового руководителя комитета Юрия Жадобина сотрудникам.

При этом белорусский президент заявил, чтобы к нему никто с просьбами о продлении срока службы пенсионеров не подходил, и подверг жесткой критике работу КГБ Белоруссии.

По его словам, "есть проблески, но это единичные случаи, а в остальном - сотрудники КГБ ходят и не знают, чем им заняться".

"Нет профессионалов, снижен уровень сотрудников, что приводит к открытым провалам", - сказал Лукашенко. "То, что сегодня знают в КГБ, знает вся страна... Этим объясняется смена руководства КГБ", - отметил белорусский лидер", - сказал Лукашенко. По словам белорусского президента, сотрудники КГБ в районах Белоруссии "превратились в пастухов".

Он также потребовал, чтобы новые кадры подбирались по профессиональным знаниям, а не по знакомству. Президент Белоруссии также коснулся и коммерческой деятельности сотрудников КГБ. "Если отдельные будут устраивать свои коммерческие дела в комитете, то я руки пообрубаю до плеч", - сказал Лукашенко.

Он также прокомментировал факт избиения сотрудниками КГБ председателя Комитета государственного контроля страны. "По факту избиения сотрудниками КГБ председателя Комитета государственного контроля будут разбираться прокурор и другие ведомства", - сказал Лукашенко. "Но это безнаказанно не останется. Прощение за головотяпство и непрофессионализм не потерплю. Я не допущу, чтобы высшие должностные лица ходили с оглядкой по улицам и боялись принимать решения", - сказал Лукашенко.

"Я никогда не требовал от КГБ защищать мою личную власть. Вы должны защищать интересы народа и государства. Вы должны действовать тихо и незаметно... Я буду вас контролировать как детей, поскольку ценю вашу работу", - сказал Лукашенко.

Он также отметил, что в основном, в комитете государственной безопасности существует коррупция среди "полковников и генералов". Среднее звено и исполнители в КГБ, по мнению белорусского лидера, достойные люди. "Иногда начальники отделом и руководство КГБ занимались тем, чтобы спрятать те факты, которые предоставляли им их подчиненные", - сообщил Лукашенко.

РИА «Новости»