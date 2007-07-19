Путин обещал справиться с британским ”мини-кризисом”

Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, посвященным наиболее актуальным на текущий момент вопросам внутренний и внешней российской политики.

В частности, Путин выразил уверенность том, что Россия и Великобритания справятся с нынешним кризисом в отношениях, связанным с так называемым "делом Александра Литвиненко ", цитирует выступление президента РИА Новости. "Я думаю, что российско-британские отношения будут развиваться нормально, - сказал президент России. - Уверен, что и с этим мини-кризисом мы тоже справимся".

В.Путин также прокомментировал уход Игоря Иванова с должности секретаря Совета безопасности РФ. Преемник Иванова будет "назван в ближайшее время". И.о. секретаря пока остаётся бывший глава российской контрразведки Валентин Соболев. Российские СМИ, ссылаясь на свои источники в администрации президента, называют реальными кандидатами генпрокурора Юрия Чайку, главу Госнаркоконтроля Виктора Черкесова и спикера Госдумы Бориса Грызлова.

Президент России также заявил, что не видит необходимости в расширении полномочий Совета безопасности РФ.