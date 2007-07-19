Россия выслала четырёх британских дипломатов

В 16 часов 19 мая МИД России объявил о высылке в десятидневный срок четырех британских дипломатов, о введении визовых ограничений для британских чиновников и невозможности продолжения сотрудничества с Лондоном в деле борьбы с терроризмом.

В Лондоне считают "совершенно неоправданным" решение России выслать четырех британских дипломатов в ответ на высылку четырех российских дипломатов из Великобритании. Как сообщает агентство Bloomberg, об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Милибэнд.

По его словам, британские власти разочарованы тем, что Россия отказалась сотрудничать в расследовании убийства Александра Литвиненко и экстрадировать Андрея Лугового, которого в Великобритании считают главным подозреваемым.

Милибэнд отметил, что в Лондоне в настоящее время внимательно изучают предпринятые Москвой шаги. Он также подчеркнул, что Евросоюз и США полностью поддерживают британскую позицию в этом деле, передает британское интернет-издание 24dash.com.