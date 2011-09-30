Польский эксперт: пока Тимошенко в тюрьме, соглашения не будет

Европейский Союз вряд ли согласится включить в договор об Ассоциации с Украиной упоминание о "перспективе членства" в европейском объединении, которого добивается украинская власть во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал эксперт Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Славомир МАТУШАК в анализе, посвященном этим переговорам.

"Запись о перспективе членства в Евросоюзе кажется нереальной (это однозначно исключил комиссар по вопросам расширения Стефан ФЮЛЕ), но возможны уступки ЕС в других сферах, например, обещание дальнейших визовых упрощений", - считает аналитик.

С.МАТУШАК назвал "технически" возможным завершение переговоров о создании углубленной зоны свободной торговли между Украиной и ЕС (DCFTA) и об Ассоциации к запланированному на 15 декабря совместному саммиту, отметив, что это делает возможным подписание этих документов в 2012 году, а ратификацию до 2014 года.

"Окончательно решение о подписании будет иметь политический характер. Обязательным условием является нахождение украинской властью решения дела Юлии ТИМОШЕНКО, согласно ожиданиям ЕС - освобождение ее из-под ареста и возможность участия в парламентских выборах 2012 года", - написал аналитик.

Он отметил, что последний раунд переговоров с DCFTA, который прошел 19-23 сентября, подтвердил заинтересованность украинских властей как можно скорее завершить переговоры, о чем свидетельствуют сделанные украинцами уступки.

"Обе стороны достигли взаимопонимания в двух главных спорных вопросах: экспортные пошлины на украинские товары и пошлины на европейские автомобили. Украина согласилась на их отмену в обмен на 15-летний переходный период", - написал эксперт.

С.МАТУШАК высказал мнение, что украинская власть планирует завершить переговоры в вопросе Ассоциации, которая включает DCFTA, во время запланированного на 20 октября визита Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель.