Польша избежала ”фосфорного облака”

Последствия техногенной катастрофы, произошедшая в Украине, не угрожают Люблинскому воеводству Польши, которое граничит с Львовской областью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Люблинского воеводства.

Специальные службы Люблинского воеводства с момента появления информации о катастрофе в Украине постоянно осуществляли контроль ситуации. «Из исследований, которыми мы владеем, следует, что в атмосфере и водоемах нет превышения допустимых доз фосфора», - заявила пресс-секретарь Люблинского воеводы Малгожата ТРОБКА (Maіgorzata Trąbka). По ее словам, сейчас в состоянии готовности находятся 80 работников спасательных служб, которые специализируются на борьбе с экологической опасностью. Вода и воздух будут проверяться в Люблинском воеводстве по крайней мере до понедельника.

Как отмечается в сообщении властей пограничного региона, опасности удалось избежать благодаря благоприятным атмосферным условиям - ветру, который не занес облако в направлении Польши.