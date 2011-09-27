Украинский моряк умер в Камеруне, так и не дождавшись зарплаты

В Камеруне умер украинский моряк – член экипажа судна Swift Split, которому судовладелец задолжал заработную плату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, обанкротившаяся хорватская компания отказалась выплачивать заработную плату украинским морякам, которые работали на судне, стоявшее вблизи берегов Камеруна.

«Мы вмешивались в этот процесс, вели переговоры на уровне Посольства Украины в Хорватии с хорватской властью. Нам сказали, что Хорватия не может влиять на этот процесс, поскольку это частная компания, а судно ходит под флагом другой страны, и что этот вопрос необходимо решать в судебном порядке», - сообщил руководитель пресс-службы МИД.

По словам А.ДИКУСАРОВА, Украина также обращалась в Международный профсоюз моряков с просьбой повлиять на процесс погашения долгов по зарплате после продажи судна на аукционе.

«Мне известно, что в этом вопросе есть определенные подвижки», - сказал он.

А.ДИКУСАРОВ сообщил, что в декабре 2010 году МИД Украины обращалось к украинским морякам с просьбой вернуться в Украину и решить этот вопрос в судебном порядке, однако они отказались и продолжали находиться на судне.

«19 сентября мы получили сообщение, что один гражданин Украины умер», - сказал руководитель пресс-службы МИД.

По его словам, сейчас решается вопрос об отправке тела украинца на Родину.

Он также отметил, что МИД пока не знает причины ухудшения состояния здоровья украинского моряка.

Также А.ДИКУСАРОВ опроверг информацию о том, что моряки не могли вернуться в Украину из-за отсутствия у них необходимых документов. «У нас есть полный перечень документов, в случае необходимости мы бы передали их в Габон или Камерун, чтобы они выехали, просто не было желания выехать», - сказал он.

По данным СМИ, арестованное судно Swift Split стоит вблизи Камеруна с лета 2010 года. На его борту находится несколько украинцев.