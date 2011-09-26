Совет Безопасности начал обсуждать независимость Палестины

Совет Безопасности ООН начал обсуждать вопрос о признании независимости палестинского государства. Консультации проходят за закрытыми дверями. Дискуссии могут, по мнению наблюдателей, продолжаться несколько недель.

На прошлой неделе глава Палестинской автономии Махмуд Аббас подал в Совет Безопасности заявку о признании независимости. Против этого шага резко возражает Израиль. Четверка международных посредников - США, ЕС, Россия и ООН - призвала палестинцев и Израиль возобновить мирные переговоры.

Соединенные Штаты ранее заявили, что наложат вето на возможный проект резолюции о признании Палестины. Ряд членов Конгресса и лидеры еврейских общин США на пресс-конференции в Нью-Йорке в понедельник осудили действия Аббаса и призвали к переговорам.