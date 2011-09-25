Министр: пока у России есть газ, а потом придется думать

Министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев считает, что запасов углеводородов человечеству в целом и России в частности хватит на 100-150 лет. Такой прогноз он озвучил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в рамках общероссийского медиа-форума в Москве. Он отметил, что запасы углеводородов на российском шельфе сопоставимы с ресурсами всех континентальных месторождений РФ.

Министр напомнил также, что недавно Россия недавно завершила переговоры с Норвегией о разграничении так называемой "серой зоны", и "там появилось 5 млрд т условного топлива".

"Пока у России, у человечества есть и нефть, и газ, но это горизонт 100-150 лет, а потом придется думать об альтернативных источниках энергии", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.