Террористы взорвали еще две бомбы, когда скорая прибыла на первый взрыв

Три взрыва, прогремевшие в городе Кербела, в ста километрах к юго-западу от Багдада, привели к смерти не менее 12 человек. Также сообщается о трех десятках раненых.

Одно из взрывных устройств сработало вблизи правительственного здания, а два других были детонированы вскоре после того, как на место происшествия прибыли машины скорой помощи, сообщает Reuters.

За последние годы в городе, священном для мусульман-шиитов, участились случаи нападения суннитов на шиитских паломников.