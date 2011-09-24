Посол Украины почтил память Столыпина в Беларуси

В рамках празднования 210-летия образования Гродненской губернии Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь Виктор ТИХОНОВ посетил Гродненскую область.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, в ходе поездки по Гродненской области В.ТИХОНОВ встретился с губернатором Семеном ШАПИРО.

В.ТИХОНОВ поблагодарил руководство области за приглашение принять участие в торжествах по случаю 210-летия образования Гродненской губернии. Он отметил, что находится под впечатлением от увиденного в регионе.

«Я впервые посещаю вашу область и то, что уже довелось увидеть, впечатляет своим природным великолепием, убранством городов и деревень, богатством исторического наследия, удивительным соединением западной и славянской культуры, католичества и православия, а самое главное – великодушием людей живущих на этой земле», - сказал посол Украины.

На встрече также обсуждались вопросы экономического сотрудничества, экспорта-импорта на межрегиональном уровне, сборки белорусской сельхозтехники в Украине.

«Мне, как послу Украины в Республике Беларусь приятно отметить, что отношения между нашими славянскими народами и государствами развиваются динамично, беспрерывно и всегда со знаком «+», - сказал В. ТИХОНОВ.

Посол Украины также принял участие в открытии Памятной доски Петру Столыпину, известному российскому государственному деятелю и гродненскому губернатору в 1902-1903 гг.