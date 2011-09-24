В правительстве России произойдут существенные изменения

Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков заявил, что в правительстве страны произойдут существенные изменения, а те, кто не согласен с политикой тандема Путина и Медведева, уйдут из команды.

"Тандем однозначно продемонстрировал единство. Да, между ними, возможно, тактические нюансы и расхождения, но стратегически они едины. Если кто-то, кто не согласен со стратегическими подходами тандема, он уйдет из команды", - сказал Д.Песков в интервью "Русской службы новостей".

В субботу разрешилась главная интрига предстоящих президентских выборов в России – съезд «Единой России» утвердил Дмитрия Медведева лидером списка партии на парламентских выборах и выдвинул Путина кандидатом в президенты.