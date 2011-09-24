В Ливии повстанцы заняли родной город Каддафи

Силы Национального переходного совета Ливии сегодня взяли Сирт, один из последних городов, который держали сторонники бывшего лидера страны полковника Муамара КАДДАФИ.

Как сообщает Газета.Ru, город покрыт клубами черного дыма, снайперская стрельба ведется с мечетей и других зданий.

В тоже время город сегодня подвергся авиаударам НАТО. Альянс не комментирует свои операции в Сирте в субботу.

Сирт – родной город М.Каддафи, который наряду с Бени-Валидом и сданной на этой неделе Сабхой, удерживался силами бывшего ливийского лидера дольше всех.