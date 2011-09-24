Пираты освободили судно с двумя украинцами на борту

Сомалийские пираты освободили судно Mattheos, захваченное в плен 14 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию, полученную Посольством Украины в Королевстве Испания.

Отмечается, что судно - экипаж 23 человека, среди которых двое граждан Украины - было освобождено сегодня.

По сообщению дипучреждения, в данный момент судно направляется к ближайшему безопасному порту, где представители судовладельца совместно с украинскими дипломатами будут решать вопрос о репатриации экипажа. Точное место прибытия судна в настоящее время уточняется.

По предварительным данным, ориентировочное время прибытие судна в порт – 25 сентября с.г.

Дело продолжает находиться на особом контроле в посольствах Украины в Испании, Нигерии, Республике Кипр и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Посольство Украины в Республике Кипр подтвердило, что среди 23-х членов экипажа захваченного пиратами в ночь на 15 сентября с.г. судна Mattheos есть двое граждан Украины.

В Норвежской ассоциации судовладельцам сообщили, что нападение было совершено в Гвинейском заливе на расстоянии около 40 морских миль от дельты реки Нигер.

По данным МИД Украины, по состоянию на 13 сентября в пиратском плену находились 8 граждан Украины.