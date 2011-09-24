Глава ПНС: в Ливии воюют наемники из России и Украины

На стороне режима Муаммара Каддафи сражаются наемники. С таким заявлением выступил на пресс-конференции в Нью-Йорке в рамках 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава Переходного национального совета (ПНС) Ливии Махмуд Джибриль.

Его выступление транслировала пресс-служба ООН. "У нас есть все – из Африки, из арабских стран, Сербии, Украины, России. У Каддафи еще много денег, он сумел купить много людей в качестве наемников", - сказал М.Джибриль, отвечая на вопрос, что ему известно об использовании режимом М.Каддафи зарубежных наемников.

При этом руководитель ПНС добавил, что не может назвать точное число иностранных наемников, воевавших на стороне лидера Джамахирии.

Ранее в СМИ регулярно появлялись упоминания о том, что в Ливии воюют наемники из Украины и Белоруссии, однако россияне до сих пор не упоминались, замечает РосБизнесКонсалтинг. В сентябре МИД России сообщил, что представители ПНС 6 сентября арестовали двух граждан РФ, подозреваемых в ремонте танков в армии М.Каддафи.