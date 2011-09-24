Лукашенко предлагает Газпрому купить еще какие-нибудь предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером предложил, помимо покупки 50% акций в "Белтрансгазе, рассмотреть возможность приобретения акций и других предприятий, которые могут заинтересовать российского газового монополиста.

"Проектов достаточно для обсуждения: там, где может быть сырьем газ для производства товарной продукции, и не обязательно основанной на природном газе, - сказал Лукашенко. - Есть целый пакет вопросов, которые мы готовы рассматривать", - отметил он.

"Если "Газпром" согласится на те условия, которые сегодня предлагаются белорусской стороной", - оговорился белорусский президент.

Миллер, в свою очередь, сделал акцент на сделке по приобретению 50% акций "Белтрансгаза" и на новом контракте о поставках газа в Белоруссию.

"Мы реально выходим на готовность серьезного пакета документов: это новый контракт на поставку газа в Белоруссию с 1 января 2012 года, это межправительстенное соглашение и договор купли-продажи 50% акций "Белтрансгаза", - цитирует Би-би-си.