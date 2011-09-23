В 5 странах ЕС не хотят ждать адвоката, чтобы взять отпечатки пальцев

Бельгия, Франция, Великобритания, Ирландия и Нидерланды выступили против предложения Еврокомиссии относительно расширения права на доступ к адвокату на весь период, когда подозреваемые находятся под арестом полиции.

Об этом сообщает Интернет-издание “EUobserver”.

По информации издания, в совместном письме, направленном представителями этих стран накануне заседания Совета министров по вопросам юстиции ЕС, которое проходит сегодня, речь идет о том, что предложение Еврокомиссии может создать “дополнительные сложности” для расследований, которые могут быть замедлены в связи с необходимостью ожидать адвоката перед тем, как снимать отпечатки пальцев.

Кроме того, 5 стран ЕС выразили обеспокоенность относительно возможного роста расходов во время проведения расследований.

Вместе с тем спикер Еврокомиссии Мэтью НЬЮМЕН заявил изданию, что обеспечение доступа к адвокату на протяжении всего времени пребывание под арестом является ключевым средством для построения доверия в Европе.

“Граждане должны знать, что, куда бы они ни поехали в Европе, они могут верить, что минимум процедурных прав будет гарантирован”, - заявил представитель Еврокомиссии.

При этом, по его словам, предложение Еврокомиссии должно, скорее, привести к уменьшению расходов при проведении расследований.

Еврокомиссия предложила расширить права относительно доступа к адвокатам в июне с целью обеспечить одинаковые минимальные права подозреваемых в ЕС.