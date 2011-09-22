Россия и Казахстан отрабатывают оборону Каспийского моря

Более 3,5 тысяч военнослужащих России и Казахстана начнут учебное сражение у побережья Каспийского моря в ходе одного из этапов оперативно-тактических маневров "Центр-2011", сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России.

Практические действия пройдут на полигоне Оймаша у берегов Каспия и продлятся до 25 сентября.

"Сегодня войска и силы коалиционной российско-казахстанской группировки численностью более 3,5 тысяч человек приступят к розыгрышу практических действий одного из этапов стратегического учения "Центр - 2011". Масштабные боевые действия проходят в казахстанском секторе акватории Каспийского моря и на полигоне Оймаша", - цитирует РИА Новости.

На этой стадии учений также задействованы более 40 кораблей российской Каспийской флотилии и Военно-морских сил Казахстана.

"Объединенной группировке войск предстоит разыграть эпизод по обороне морского побережья. Им предстоит отразить несколько массированных ракетно-авиационных ударов условного противника, а также высадку морских и воздушных десантов", - добавил представитель Минобороны.

"Центр-2011" - главные оперативно-тактические учения России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Украины в 2011 году. Маневры проходят на территории семи полигонов стран-участниц под руководством начальника генерального штаба России генерала армии Николая Макарова с 19 по 27 сентября.