В Йемене - столкновения сторонников Президента и оппозиции: 16 жертв

В столице Йемена Сане вчера во время столкновений между сторонниками Президента Али Абдаллы САЛЕХА и оппозиции, требующей его отставки, погибли не менее 16 человек, более 50 – получили ранения, передает Радио «Свобода».

Сообщается, что правительственные силы открыли огонь по участникам похорон погибших в ходе столкновений в предыдущие дни, а также атаковали штаб дивизии, перешедшей на сторону оппозиции.

Во вторник в Сане была достигнута договоренность о прекращении огня после продолжавшихся три дня кровавых репрессий против оппонентов режима, жертвами которых стали около 80 человек.

Вчера Международный комитет Красного креста выразил озабоченность в связи с «беспрецедентным насилием» в Йемене.

Сам Президент А.САЛЕХ, который руководит Йеменом с 1978 года, находится в Саудовской Аравии, где проходит лечение после ранения, полученного в июне.

Массовые выступления оппозиции проходят в стране с января. За это время в столкновениях с армией и органами безопасности погибло более 1000 человек.