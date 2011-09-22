В Германии запрещена крупная организация неонацистов

Министр внутренних дел Германии Ханс-Петер Фридрих подписал распоряжение о запрете на деятельность неонацистской организации HNG, сообщает Би-би-си.

Как заявил министр, запрет наложен "за агрессивные выпады против мирного, демократического и правового государства". Запрет вступает в силу с момента подписания документа.

В прошлом году полиция провела серию рейдов, в ходе которой были арестованы десятки неонацистов.

HNG, образованная в 1979 году, насчитывает в своих рядах около 600 членов и именует себя благотворительным фондом. Аббревиатура HNG расшифровывается как "Организация помощи национальным политзаключенным", т.е. своим единомышленникам и другим правым экстремистам правого толка, отбывающим тюремный срок.