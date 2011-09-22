Янукович о России: вечный вопрос - это цены и как строить отношения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен обсудить с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ 24 сентября все ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил украинским журналистам в кулуарах 66-й сессии Генассамблеи ООН.

«У нас постоянный диалог», - сказал он.

Отвечая на вопрос об ожидаемых результатах встречи, президент Украины отметил, что это – очередная встреча, на которой стороны обсудят все ключевые вопросы. Среди них В.ЯНУКОВИЧ назвал объединение усилий по поставкам энергоносителей в Европу, а также получение Украиной гарантий транзита газа по ее территории.

«Вечный вопрос - это цены, и как нам строить дальнейшие отношения», - добавил глава государства.

В таких вопросах, как развитие, модернизация или строительство новых путей для энергоносителей, переговоры должны проводиться как с участием стран - владельцев этих ресурсов (России, стран Каспийского бассейна и Средней Азии), так и потребителей - стран Европы. «Это также наш партнер, с которым мы должны иметь эти взаимоотношения, учитывая большую заинтересованность и Европы, и Украины, и России в стабильности этих поставок», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ посетит Россию с рабочим визитом 24 сентября.