НАТО продлила операцию в Ливии до полной победы над Каддафи

В связи с тем, что после прихода к власти Переходного национального совета в Ливии все еще остаются очаги сопротивления сил Каддафи, Североатлантический альянс продлил военную операцию еще на три месяца - до конца декабря. Такое решение принято по итогам заседания в Брюсселе, передает Reuters со ссылкой на сообщение дипломатов.

Сроки военной кампании НАТО в Ливии должны были истечь 27 сентября, однако представители альянса ясно дали понять, что операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет полностью устранена угроза, исходящая от Каддафи.

Это уже второе такое решение: ранее операция была продлена на три месяца в начале июня. В ходе операции авиация НАТО наносит удары по тяжелой технике сторонников М.Каддафи, а корабли ВМФ альянса обеспечивают соблюдение эмбарго ООН на поставку оружия в страну.