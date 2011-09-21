Качинский: Есть только один способ узнать причины Смоленской катастрофы

Лидер самой популярной польской оппозиционной партии „Право и справедливость” (PiS) Ярослав КАЧИНСКИЙ назвал в среду "единственным способом" выяснения причин Смоленской авиакатастрофы изменение власти в Польше, призвав поляков голосовать на выборах за возглавляемую им партию.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Я.КАЧИНСКИЙ заявил на пресс-конференции в Варшаве.

«Кто хочет, чтобы дело Смоленской катастрофы было выяснено, должен голосовать на этих выборах за PiS. Нынешняя власть не может, а, возможно, тоже не хочет этот вопрос решить”, - заявил родной брат трагически погибшего 10 апреля 2010 года под Смоленском Президента Леха Качинского.

Лидер "Права и справедливости" назвал „пропагандой” недавний выезд польских прокуроров в Смоленск с целью исследовать останки правительственного Ту-154, отметив, что катастрофа произошла 18 месяцев назад.

„Существует единственный способ на то, чтобы что-то в этом деле изменилось и это изменение власти”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, за последними социологическими исследованиями, партия главы правительства Дональда ТУСКА „Гражданская платформа” (РО) опережает PiS в рейтингах избирательных симпатий на 9-18 процентов.

Очередные парламентские выборы состоятся в Польше 9 октября.

Справка УНИАН. Польская правительственная комиссия в конце июля 2011 года обнародовала окончательный рапорт причин Смоленской катастрофы, назвав главными ее причинами ошибки пилотов, отметив, что российские диспетчеры должны были бы предупредить экипаж об отклонении от курса.

PiS заявил, что не доверяет правительственному рапорту и пообещал обнародовать собственный рапорт в сентябре этого года, но пока этого не сделал.