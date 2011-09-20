Проворонили землетрясение: в Италии сейсмологам светит до 15 лет

Бывший чиновник и шесть ученых могут предстать перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве граждан во время землетрясения в городе Л’Акуила, в центральной Италии, сообщает ZN.UA со ссылкой на местные СМИ.

Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы. Если их вина будет доказана, то им также придется выплатить истцам более 30 млн долл. в качестве возмещения ущерба.

В 2009 году в городе произошло землетрясение магнитудой 6,3, жертвами которого стали 309 человек.

Семеро обвиняемых входили в состав правительственной комиссии, изучавшей уровень угрозы для жителей Л`Акуилы от сотен подземных толчков, сотрясавших город в течение нескольких месяцев.

Теперь в прокуратуре утверждают, что накануне землетрясения магнитудой 6,3 ученые заверили жителей города в том, что им не о чем беспокоиться.

Прокуроры обвиняют ученых в халатности и неосмотрительности. По их мнению, ученые дали примерную, общую и неточную оценку сейсмической активности в городе, а также предоставили жителям неполную и противоречивую информацию.

Многие итальянцы, прислушавшись к совету ученых, остались дома ночью, когда произошло землетрясение. Те горожане, которые решили переночевать на улице, выжили.

Адвокаты ученых, со своей стороны, заявляют, что невозможно точно предсказать мощное землетрясение даже в сейсмически опасной зоне.