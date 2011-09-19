Кредиторы недовольны тем, как Греция борется с кризисом

Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос и представители "тройки" кредиторов: Еврокомиссия, Европейский центральный банк и МВФ, - провели в понедельник телеконференцию, которая продолжалась 2,5 часа, но не пришли к соглашению, сообщает РИА Новости. Следующая телеконференция ожидается сегодня.

Кредиторы пригрозили задержать очередной 8-миллиардный транш кредитов в октябре, что поставит Грецию на грань дефолта. "Тройка" требует от властей новых мер для того, чтобы уложиться в запланированные показатели бюджетного дефицита на текущий год. Бюджетная программа отстает от графика, расходы повышаются, а доходы падают.

Представители "тройки" покинули Афины в начале сентября, и теперь греческим властям необходимо достигнуть предварительных договоренностей о новых сокращениях, чтобы кредиторы согласились вернуться и дать окончательное "добро" на выделение нового транша. Планируемый правительством новый сбор на недвижимость кредиторов не убедил: по их мнению, данный сбор даст бюджету около 1 миллиарда евро - вдвое меньше, чем рассчитывают в Афинах.

Международный валютный фонд подверг критике стратегию греческого правительства, которое сокращает бюджетный дефицит путем повышения налогов, сообщает Би-би-си.

Представитель МВФ в Афинах Боб Траа заявил, что вместо повышения налогов Греции следует сократить размеры своего госcектора и наладить борьбу с уклонением от уплаты налогов. Боб Траа утверждает, что промедление с приватизацией может привести к дефолту страны. Кроме того, он подтвердил худшие опасения относительно углубляющейся рецессии.