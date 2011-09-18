Экс-глава МВФ уверяет: секс с горничной был бесплатным

Бывший глава МВФ Доминик Стросс-Кан считает нравственной ошибкой свою связь с горничной нью-йоркской гостиницы, из-за которой он был арестован в США по обвинению в насильственных действиях сексуального характера.

В воскресенье Стросс-Кан впервые выступает публично после его ареста в Нью-Йорке 14 мая.

"То, что произошло, не несет ни насилия, ни принуждения, ни агрессии - это сказал прокурор. Это была связь не только ненадлежащая, но ошибка по отношении к женщинам, к моим друзьям и к французам, которые связывали со мной свои надежды на будущее", - заявил экс-глава МВФ и до ареста один из самых популярных политиков Франции в эфире телеканала TF1.

По его словам, отношения с горничной не были платными.

"Это было серьезнее, чем слабость - это нравственная ошибка. Я всегда сожалел об этом и буду сожалеть", - цитирует РИА Новости.