Учитель из Лондона неожиданно стал вице-премьером Сомали

Преподаватель английского языка в лондонском колледже, 64-летний Мохаммед ИБРАГИМ уволился с работы в связи с назначением на пост вице-премьер-министра Сомали.

Как сообщает РИА «Новости», во время летних каникул учитель, последние два года обучающий сомалийских детей английскому языку в Newman Catholic College на севере английской столицы, получил известие о назначении на пост заместителя главы правительства и министра иностранных дел Сомали.

Центральное правительство Сомали возглавляет Абдивели Мохаммед АЛИ, выпускник экономического факультета Гарварда, назначенный новым премьер-министром Сомали в конце июня этого года на фоне конфликта между президентом страны Шарифом Шейхом АХМЕДОМ и спикером парламента Шарифом Хасаном Шейхом АДЕНОМ.

Новый премьер правительства Сомали поставил задачу сформировать новый кабинет из числа сомалийцев, получивших образование на Западе, призвав их вернуться на родину для восстановления страны. В новый кабинет вошли сомалийцы из Соединенных Штатов Америки, Канады, Финляндии и Великобритании.