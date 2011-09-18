Турция готова заморозить отношения с Евросоюзом

Турция приостановит все отношения с Евросоюзом, если Кипр будет избран председателем ЕС в 2012 году, сообщает Газета.ру со ссылкой на государственное информагентство Anadolu.

«Если переговоры о мире (с Кипром) не дадут результата, а ЕС сделает своим председателем южный Кипр, между Турцией и ЕС будет настоящий кризис... потому что мы заморозим наши отношения с Евросоюзом», – цитирует агентство турецкого вице-премьера Бешира АТАЛАЯ.

«Мы объявляем об этом, так как правительство приняло решение», – сказал вице-премьер Турции, которая собирается вступить в ЕС.

Ранее Турция назвала «провокацией» намерения Кипра добывать газ в Средиземном море.

Планировалось, что Кипр станет председателем ЕС в июле 2012 года.

В настоящее время остров Кипр фактически разделён на две части, 60% которого контролируется властями Республики Кипр, населённой в основном греками, остальная часть — непризнанной Турецкой Республикой Северного Кипра, на которой проживают в основном турки.