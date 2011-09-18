В сейм Латвии проходят пять политических партий

По предварительным данным центральной избирательной комиссии Латвии, на прошедших вчера досрочных выборах в парламент страны проходят пять политических партий.

По результатам обработки 98,4 процента бюллетеней, лидирует объединение «Центр согласия», представляющее интересы русскоязычных жителей страны, во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым. За эту партию проголосовали более 29 процентов избирателей.

На втором месте – созданная накануне выборов Партия реформ Затлерса во главе с бывшим президентом, которую поддержали 20,3 процента избирателей.

Далее следует партия «Единство», возглавляемая премьер-министром Валдисом Домбровскисом, которая набрала 18,2 процента голосов.

Места в парламенте также получат националистическое объединение «Все для Латвии» и Союз «зеленых» и крестьян, преодолевшие 5-процентный барьер.

Несмотря на формальное лидерство, "Центру согласия" не хватит мест в парламенте, чтобы сформировать большинство. Зато Партия реформ и "Единство", вероятно, создадут коалицию, и русскоязычному объединению придется остаться в оппозиции, замечает Лента.ру.