Хорватия получила текст договора о вступлении Евросоюз

Премьер-министр Хорватии Ядранка Косор получила текст договора о вступлении в Евросоюз от премьер-министра председательствующей в ЕС Польши Ежи Бузека, передает Associated Press.

По словам Я.Косор, "это поистине важный исторический момент и радость для всего хорватского народа".

Ранее в этом году Хорватия получила "зеленый свет" на вступление в Евросоюз. Таким образом, она станет 28-м членом ЕС и второй по счету бывшей югославской республикой после Словении, вступившей в европейское сообщество, замечает РосБизнесКонсалтинг.

Подписание договора запланировано на декабрь. После его ратификации всеми членами ЕС, включая саму Хорватию, страна станет полноценным членом Евросоюза.