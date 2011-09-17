Хорватия получила текст договора о вступлении Евросоюз
23:09, 17 сентября 2011Мир
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Подписание запланировано на декабрь
Премьер-министр Хорватии Ядранка Косор получила текст договора о вступлении в Евросоюз от премьер-министра председательствующей в ЕС Польши Ежи Бузека, передает Associated Press.
По словам Я.Косор, "это поистине важный исторический момент и радость для всего хорватского народа".
Ранее в этом году Хорватия получила "зеленый свет" на вступление в Евросоюз. Таким образом, она станет 28-м членом ЕС и второй по счету бывшей югославской республикой после Словении, вступившей в европейское сообщество, замечает РосБизнесКонсалтинг.
Подписание договора запланировано на декабрь. После его ратификации всеми членами ЕС, включая саму Хорватию, страна станет полноценным членом Евросоюза.
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