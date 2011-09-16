Газпром получил доступ к ливийской нефти

Российский "Газпром" и итальянская Eni подписали соглашение, согласно которому "Газпром" приобрел долю в ливийском проекте Elephant. Соответствующее соглашение подписал сегодня в Сочи главный управляющий Eni Паоло Скарони. Газпром получит половину от 30-процентной доли итальянского концерна в проекте.

Скарони напомнил, что принципиальное согласие было достигнуто давно, однако церемонию пришлось отложить из-за войны: после начала военных действий концерн заморозил всю добывающую деятельность и эвакуировал персонал.

По его словам, соглашение стоимостью 160 млн евро "больше символическое и позволит "Газпрому" войти на энергетический рынок Ливии", цитирует ИТАР-ТАСС.

Eni, первой из иностранных компаний подписавшая с новой властью Ливии договоры о сотрудничестве, сохраняет, как и при Каддафи, ведущие позиции в ливийском энергетическом секторе. Италия также получает и транспортирует ливийский газ. Скарони подтвердил сегодня, что трубопровод "Гринстрим", по которому газ из Ливии через Апеннины поступает в Европу, снова заработает 15 октября.

Месторождение Elephant расположено в 800 км от Триполи, оно разрабатывается иностранными компаниями Eni, корейской KNOC и Национальной нефтяной корпорацией Ливии.