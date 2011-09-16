На суд по делу «норвежского стрелка» не пустят даже родственников жертв

Норвежский окружной суд в четверг объявил о том, что заседание 19 сентября по делу подозреваемого в организации двойного теракта 22 июля Андерса Брейвика пройдет за закрытыми дверями для прессы, родственников жертв и пострадавших. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на норвежский телерадиоканал НРК.

Ранее сообщалось о том, что третье заседание по делу А.Брейвика будет «наполовину открытым»: в зал допустят прессу (однако журналисты не смогут передавать в свои СМИ материалы в ходе процесса), а также родственников и пострадавших. В четверг суд изменил это решение.

«По решению окружного суда, вход в зал для прессы, а также для родственников погибших и пострадавших, будет запрещен», — сообщает телекомпания решение суда.

Одна из причин, которую называет суд - «расследование дела находится на ранней стадии". Кроме того, дело носит "экстраординарный характер», — отмечает судья в своем решении.

Жертвами двойного теракта 22 июля в Норвегии стали 77 человек. Сначала прогремел взрыв у комплекса правительственных зданий в центре Осло, где находится канцелярия премьер-министра, в результате чего погибли восемь человек. Спустя несколько часов преступник устроил стрельбу в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии на острове Утейя недалеко от столицы Норвегии, ее жертвами стали 69 человек.