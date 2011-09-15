Представитель Каддафи обвинил победителей в организации голодомора

Сторонники Переходного национального совета Ливии "морят голодом регионы страны, чтобы заставить их сдаться". Об этом заявил в эфире телеканала Al-Rai Муса Ибрагим, официальный представитель находящегося в бегах экс-лидера Джамахирии полковника Муамара Каддафи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на радио "Маяк".

По его словам, повседневная жизнь в городах Сирт и Бани-Валид, которые пока не перешли под контроль вооруженных формирований Переходного национального совета, "очень трудная".

Напомним, ранее Муса Ибрагим заявил, выступая в эфире Al-Rai, что войска каддафийцев реорганизованы и готовы "освободить захваченные города".