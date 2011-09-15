В Сопоте пройдет первый бизнес-форум «Восточного партнерства»

30 сентября в Сопоте (Польша) состоится первый бизнес-форум «Восточного партнерства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве директор экономического департамента Польской конфедерации частных предпринимателей «Левиатан» Яцек АДАМСКИ.

Организаторами мероприятия выступили Польская конфедерация частных работодателей «Левиатан» и Конфедерация европейского бизнеса. Министерство иностранных дел Польши выполняет функцию соорганизатора.

В первом бизнес-форуме «Восточного партнерства» примут участие несколько сотен представителей стран «Восточного партнерства» и Европейского Союза: инвесторы и предприниматели, менеджеры, представители организаций предпринимателей и работодателей, представители правительств и Еврокомиссии, а также эксперты-экономисты.

От Украины в форуме примет участие первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Заместитель директора Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Польши Пиотр ЦИЕЦЬВЕЖ отметил, що главная цель проведения форума - разработка и предоставление рекомендаций бизнес-сообщества по вопросам направлений развития «Восточного партнерства» в сфере экономики, а также активизация бизнес-сообщества в странах «Восточного партнерства», выступающего за экономическую интеграцию с ЕС.

«Мы знаем, что есть достаточно много проблем с обеих сторон. Мы хотим показать возможные решения, которые могут быть приняты ЕС для того, чтобы ускорить процесс сотрудничества между компаниями из Западной Европы, Евросоюза и стран «Восточного партерства»,- сказал он.