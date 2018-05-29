О чем говорили в Туркменистане

Из всех постсоветских стран Средней Азии Туркменистан родил наибольшее число мифов. В кругах людей, которые считают себя информационно образованными, принято было глубоко сочувствовать этой республике. Еще бы, полицейский режим, чудовищное социальное расслоение в виде золотых памятников одним и хлопковой продразверстки другим, медицина, при которой больного вышвыривают из больницы за десять дней, независимо от того, здоров ли он, фактическая ликвидация пенсионной системы, - где-то такой я представляла ситуацию в республике. И поэтому, когда 12 сентября я получила справку-инструкцию посольства, составленную для журналистов, сопровождающих президента Януковича во время его двухдневного официального визита в Туркменистан, только утвердилась в своем представлении. Нам рекомендовалось помалкивать на улицах, не критиковать власть, не заговаривать с людьми, не фотографировать.

***

В старом аэропорту Ашхабада висела реклама советского вида, предлагающая купить КрАЗы, ЛАЗы, МАЗы, БелАЗы и краны производства Дрогобыча. Водитель, который вез журналистов в гостиницу, от всей души смеялся нашим шуткам и охотно отвечал на вопросы.

Увидев отфотошопенные бил-борды с портретами Януковича и Бердымухамедова, мы похихикали, а он простодушно заметил: «Мы и Ющенко вывешивали, когда он приезжал. У нас традиция такая». От аэропорта до правительственного квартала, где находятся все роскошные, сплошь белые правительственные и президентские объекты, которые запрещено снимать, мы ехали минут пять по совершенно блестящей дороге. За это время увидели минимум трех женщин, которые мыли тряпками дороги. Они были одеты в длинных национальных одеждах.

- У вас только женщины дороги моют? – спросила я.

- У нас и машины тоже моют. Уже пять утра, чрез час президент поедет на работу. Он в шесть едет.

- Зачем ему ехать, он же живет во дворце в самом центре? – поинтересовалась я.

Водитель промолчал. Я задала вопрос из числа непозволенных.

Журналисты из президентского пула поселились в гостинице «Ниса». Это прямо напротив президентского дворца, где должны были проходить переговоры глав держав. Типичная дорогая гостиница, хрусталь и золото в декоре, кроме прочих удобств, плазменный телевизор в номере. Национальной чертой отеля можно считать большой портрет президента в холле. Еще – тяжеленные парчовые покрывала. Полное отсутствие роуминга. МТС отсюда выдворили год назад. В баре на первом этаже выбор, как для такого отеля, скромный, но порадовало обилие соков украинского производства и совершенно любезное обращение. Украину тут знают.

Президент Украины прилетал через несколько часов после нас. Первая половина дня была свободной. Я хотела было поехать, покататься по городу. Но мне категорически отсоветовали куда-то ехать, все будет перекрыто. Главу державы поселили в гостинице «Огюскент», недавно построенной французской компанией «Софитель».

***

Президентский комплекс обошелся стране в 250 миллионов евро. В зале, где происходила встреча, стояли солдатики, что-то вроде президентского полка. Солдаты в зеленом, человек тридцать почетный караул и в красном – солдаты-музыканты. Дальше, встреча глав держав, слегка произвольное, но очень душевное исполнение украинского гимна, туркменского, представление украинской делегации туркменскому лидеру, туркменского правительства – украинскому. Потом президенты пошли общаться с глазу на глаз. Я за это время нашла себе замечательных собеседников. Туркменских журналистов, работающих на иностранные издания, проходивших срочную службу в Украине. Я помогла им разобраться, кто есть кто в украинской делегации, показав на Сергея Левочкина, Бориса Патона, Дмитрия Саламатина, Юрия Бойко.

…Наконец, президенты закончили переговоры. Они высказали друг другу уважение и удовольствие визитом, порадовались восстановлению полномасштабного сотрудничества.

В своей речи президент Янукович промахнулся только один раз, назвав Туркмению Таджикистаном. Я глянула на туркменских коллег, заметили ли они ошибку, они давились от смеха:

- Ничего личного, наш президент иногда путает названия, - объяснила я туркменским журналистам.

- Ничего страшного, главное, чтобы при поставках украинского пива, если такие будут, он не перепутал, а отправлял его не в Таджикистан, а к нам.

***

Тет-а-тет президентов длился два часа, вместо запланированных сорока минут. И это был хороший знак.

Потом прошло подписание министрами Украины и Туркмении двусторонних договоров. Кроме лирики типа договоров о сотрудничестве в сфере образования, культуры, науки, были совместные заявления о дружбе и сотрудничестве и договор о долгосрочном торговом сотрудничестве, подписанный президентами Украины и Туркменистана. Дальше оба президента должны были зачитать заявления для прессы. Мы переместились в зал дворца, вероятно, предназначенный для пресс-конференций.

Сюда пришли члены украинской делегации и туркменского правительства. Я, возможно, нагловато, вопреки предупреждениям посольства уселась рядом с туркменами. Мне было любопытно поспрашивать о реальном содержании украинско-туркменских договоров и инвестиционных проектах.

Чиновник из правительственной команды Туркмении (позже я узнала его имя от туркменских коллег, но не упоминаю его тут, поскольку беседа была анонимной) был так любезен, что ответил на мои вопросы.

- Скажите, в розданной нам аналитической справке Администрации, говорится, что после встречи украинцы должны начать поставлять вам трубы для трубопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. Трубы в Украине, конечно, то что надо. Но сам проект такой ГТС через Афганистан кажется странным. Наши эксперты (я связалась с ними перед отлетом) говорят, что после ухода Америки из Афганистана этот участок будут контролировать талибы. И кто будет гарантировать безопасность трубы?

- Ваши эксперты в чем-то правы. Но вы не учли одной вещи: Восток – дело тонкое. Афганистан – наш сосед, мы очень помогаем этой стране, за мизерные цены поставляем им электроэнергию, и мы очень дружны. Мы друг друга поддерживаем, вы хорошо это поймете, если посмотрите историю, в том числе и новейшую, наших двусторонних отношений. И у нас есть механизмы договориться, чтобы то, чего вы боитесь, не было даже гипотетически.

- То есть талибы сменят одежду, станут респектабельными и создадут крупный газово-охранный бизнес для этой ГТС?

- Вы умная девушка, но чиновник не может позволить себе такой откровенности даже анонимно. Я просто говорю, что добрые соседи всегда договорятся.

- Хорошо. А другой проект, указанный в релизе, строительство вашего внутреннего газопровода «Восток – Запад». Разве его уже не разобрали российские и китайские подрядчики?

- Это очень важный газопровод. Мы один участок отдали вам, украинские компании уже фактически начали там работу. У нас с Украиной много точек соприкосновения. Тысячи наших студентов учатся у вас, раз мы доверили вам своих детей, мы доверяем вам свои объекты. Мы верим, что вы сможете разрабатывать газ на шельфе Каспия, знаем, что вы умеете качественно строить объекты инфраструктуры. И такие вот встречи, как сегодня, очень сближают наши страны. Знаете, СНГ хоть и было странной структурой, но это был хороший повод остальным руководителям видеться и не забывать друг друга. Какими бы ни стали отношения между нами и создателем СНГ, главное, чтобы мы, его участники, оставались друзьями.

- Наш топливный министр Юрий Бойко сегодня сказал, что мы сможем покупать у вас газ. Но не уточнил, как именно его транспортировать. Он очень озадачил этим всех журналистов.

Он же имел в виду не российскую ГТС, когда говорил о закупках вашего газа? Газ, попадающий в российскую трубу, сразу становится российским.

- Разумеется, не российскую. Полагаю, что в ближайшее время в Европе будет принято решение о строительстве Транскаспийского газопровода. Это часть большого Южного коридора, необходимость которого Европа уже осознала. (Вечером я узнала, что решение о строительстве Транскаспийского газопровода было принято в ЕС как раз в день переговоров Януковича и Бердымухамедова). А теперь ответьте мне на вопрос, насколько серьезны планы по строительству терминала для сжиженного газа в Одессе?

- Очень серьезны. В январе конкурс на строительство объявляем.

- Тогда все становится очень реальным. И где брать газ, и как поставлять, и где хранить. Конечно, есть проблемы с турецкими проливами, они очень перегружены, но и тут наметились варианты технических решений, о которых я пока не буду говорить. Поймите, диверсификация маршрутов энергоносителей в нашем регионе – это уже реальность. Вы могли представить когда-то, что странами СНГ будет проложен нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (обходной, не учитывающий интересы России)? А газопровод Баку – Тбилиси – Эрзерум (одна из сырьевых нитей, которая станет частью Южного газового коридора)? Азербайджан и Туркменистан строят свои трубопроводы на Каспии, давно не спрашивая разрешения у кого бы то ни было. Мы думаем, что Украина уже тоже понимает необходимость этого. В конце концов, ваша власть ведь хочет загрузить аверс Одесса – Броды азербайджанской нефтью. А еще совсем недавно об использовании аверса и речи не было.

Зашли президенты, и мы снова выслушали взаимный обмен удовольствиями, заверения в дружбе и будущем стратегическим партнерстве. Восток дело тонкое, но в этот раз все выглядело очень искренне. Я попрощалась с собеседником, который взял мои контакты и сказал, что не сомневается: после этих переговоров туркменской власти и украинским журналистам будет о чем общаться.

***

Программа второго дня визита была очень короткой. Президент возложил цветы памятнику Шевченко, пообщался с диаспорой, посадил дерево в одном из туркменских парков.

Я побывала на этом общении с диаспорой, и это показалось мне интересным. Перед общением президента я сама подошла к представителям украинской диаспоры, это в основном сотрудники компании «Интербудмонтаж», которая строит тут очистительные сооружения. Рядовые сотрудники ответили мне так:

- Нам сказали ничего не говорить, идите к начальству.

Руководство «Интербудмонтажа» совсем рядом рассказывало о замечательной перспективе украинско-туркменского сотрудничества, о далеко идущих планах. Но когда после возложения к диаспоре подошел президент и попытался разговаривать, сотрудники, улыбаясь, молчали. Еще бы, им ведь сказали, ничего не говорить. Быстро наше руководство компаний приобретает азиатский стиль. Получился не диалог, в монолог. Президент рассказал, какой замечательной страной мы скоро станем, как поднимем экономику, ничего не перепутал. Они слушали и улыбались.

Попасть в гостиницу после возвращения быстро я не смогла. Улицы были перекрыты, и их во время высоких визитов перекрывают не только для машин, но и для людей, которым запрещено ходить даже по тротуарам. Когда кто-то из пешеходов попытался ослушаться, в него охранники советского вида попытались запустить камнем.

Собираясь в аэропорт, я подумала, что Туркменистан страна контрастов. К ослепительно белому ряду зданий величественного правительственного квартала примыкают совсем убогие улочки. Если дороги первого моют тряпками женщины в национальных одеждах, то второй убогий убирают пожилые дворнички в оранжевых жилетах.

Мы живем в роскошном отеле, где половина номеров пустые и где очень чутко реагируют на любое пожелание, а меня только что тут же облапошили почти на тридцать долларов, вменив несуществующие телефонные разговоры.

Это страна большого газового достатка и такой же большой непрозрачности распределения газовых доходов. Но, как сказал Шухевич младший, союзников не выбирают, союзников дает Бог. В конце концов, если даже любимая моему сердцу Норвегия будет сообща с Газпромом добывать газ Штокмана, хорошо понимая, что в России доходы распределяются так же, как тут, то почему бы нам не посотрудничать с Туркменистаном? Посотрудничать и заработать… Правда, больной вопрос, кого будут наследовать наши руководители в распределении вероятных газовых прибылей – Норвегию или Туркменистан, я оставляю открытым…