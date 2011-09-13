Турция «в любой момент» может начать вторжение в Ирак

Министр внутренних дел Турции Идрис Наим САХИН сегодня, 13 сентября, заявил, что его страна готовится к наземному вторжению в Ирак, сообщает Reuters. По его словам, окончательное решение будет принято по итогам переговоров с иракскими официальными лицами.

"Наземная операция может начаться в любой момент", - подчеркнул И.САХИН, добавив, что артиллерия и ВВС Турции уже несколько дней наносят удары по позициям боевиков Курдской рабочей партии в северном Ираке.

За последние дни представители официальной Анкары нанесли несколько визитов в Багдад с целью убедить руководство Ирака предпринять решительные меры против курдских боевиков, базирующихся на севере этой страны и совершающих оттуда вылазки на турецкую территорию.

Однако Багдад не в состоянии серьезно повлиять на ситуацию, поскольку иракский Курдистан является самоуправляемой территорией со своим политическим руководством, полицией и даже армией, отмечает Лента.ру.

По мнению турецких наблюдателей, вторжение в Ирак может начаться уже в ближайшее время. На это, в частности, указывает то обстоятельство, что премьер-министр страны Реджеп Тайип ЭРДОГАН перед вылетом в Каир провел многочасовые консультации с руководителями министерства обороны и генерального штаба Турции.

После падения режима Саддама Хусейна курды, проживающие на севере Ирака, получили почти неограниченную автономию и стали активно помогать соплеменникам, борющимся за самоопределение в юго-восточной Турции и западном Иране. Это привело к тому, что и Анкара, и Тегеран по несколько раз проводили военные операции против курдов в северном Ираке.

Так, в настоящее время иранский Корпус стражей исламской революции проводит операцию против курдов в приграничных областях северо-восточного Ирака.

Курдская рабочая партия ведет вооруженную борьбу против Турции с 1984 года. Эта организация считается террористической не только в самой Турции, но и в США и ЕС. Вместе с тем, по сообщениям израильской прессы, официальный Иерусалим рассматривает возможность оказания помощи курдам в рамках набирающего обороты противостояния с Анкарой.