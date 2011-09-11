Министр финансов Греции: спад превосходит все ожидания

Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос заявил, что снижение экономики государства в 2011 г. составит 5%, слова чиновника приводит Reuters.

"Экономический спад превосходит все ожидания, даже прогноз так называемой "тройки" (Евросоюза, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка). В мае спад прогнозировался на уровне 3,8%, однако сейчас мы его повысили до 5%", - сказал Э.Венизелос на встрече с греческими бизнесменами в г.Салоники.

Греция, напоминает РосБизнесКонсалтинг, - первая страна в зоне евро, которая была вынуждена обратиться за международной финансовой помощью из-за угрозы дефолта. В мае 2010 г. Евросоюз и МВФ решили выделить Афинам кредитную линию в 100 млрд евро, однако Греция по-прежнему находится в глубоком социально-экономическом кризисе. Это оказывает негативное влияние на экономику Евросоюза в целом.

Тем не менее премьер-министр Георгиос Папандреу сегодня пообещал уберечь экономику от банкротства. Он намерен уделять большое внимание необходимым реформам для улучшения финансового состояния, а также продолжать регулярные выплаты по внешним долгам. C таким заявлением Г.Папандреу выступил в г.Салоники, передает Associated Press.

Премьер, прибывший в г.Салоники с трехдневным визитом по случаю проведения там 76-й торговой ярмарки, был в буквальном смысле осажден протестующими: здание где премьер проводил встречу с мэром города Яннисом Бутарисом, окружили бастующие представители профсоюзов и работники частного сектора.

Протестующие требовали отмены пакета мер жесткой экономии, включающего в себя сокращение зарплат, увеличение налогов и некоторые структурные реформы для борьбы с кризисом.