Немецкая полиция выселила из отеля 150 украинских музыкантов

7 сентября немецкой полицией во Франкфурте-на-Одере был выселен из гостиницы сборный коллектив оркестра Харьковского театра оперы и балета и Галицкого академического хора общей численностью 150 человек, которые должны были с 2 по 11 сентября выступать в Берлинском соборе.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, по данным Посольства Украины в ФРГ, причиной инцидента стало то, что организатор с немецкой стороны - фирма Multiversa KulturProjekt GmbH, которая, в соответствии с контрактом, была обязана профинансировать расходы, связанные с проживанием, питанием, а также с выплатой суточных украинским артистам, проинформировала коллектив об отказе банковского учреждения в предоставлении ей кредита, за счет которого планировалось покрыть расходы на оплату пребывания ансамбля в Германии.

Благодаря принятым посольством безотлагательным мерам сегодня была обеспечена отправка творческого коллектива на Родину.