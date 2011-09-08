Немецкая полиция выселила из отеля 150 украинских музыкантов
17:57, 08 сентября 2011Мир
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Во Франкфурте-на-Одере
|Александр ДИКУСАРОВ
Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, по данным Посольства Украины в ФРГ, причиной инцидента стало то, что организатор с немецкой стороны - фирма Multiversa KulturProjekt GmbH, которая, в соответствии с контрактом, была обязана профинансировать расходы, связанные с проживанием, питанием, а также с выплатой суточных украинским артистам, проинформировала коллектив об отказе банковского учреждения в предоставлении ей кредита, за счет которого планировалось покрыть расходы на оплату пребывания ансамбля в Германии.
Благодаря принятым посольством безотлагательным мерам сегодня была обеспечена отправка творческого коллектива на Родину.
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