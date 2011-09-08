Украинский министр прозондировал ситуацию во Франции

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО осуществил рабочий визит во Францию, в рамках которого провел двусторонние встречи с дипломатическим советником Президента Франции Жаном-Давидом ЛЕВИТТОМ и с министром по европейским делам Жаном ЛЕОНЕТТИ, а также дал интервью ведущей французской газете «Ле Монд».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В центре внимания переговоров с французскими высокопоставленными лицами были актуальные вопросы двусторонних отношений Украины и Франции, в частности, перспективы углубления политического диалога высокого уровня между двумя странами и пути расширения торгово-экономического сотрудничества.

Детально было обсуждено современное состояние переговоров Украины с ЕС относительно Соглашения об ассоциации на их завершающем этапе и роли Франции в этом процессе.

По просьбе французской стороны К.ГРИЩЕНКО очертил главные направления реализуемых реформ, а также прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Украине. Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим обоюдный интерес.

Встречи проходили в атмосфере партнерства и взаимопонимания.