Туск считает капитуляцией отказ от дальнейшего расширения ЕС

Премьер-министр председательствующей в Европейском союзе Польши Дональд ТУСК считает возможный отказ от дальнейшего расширения ЕС «капитуляцией».

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил, открывая трехдневный ХХ Экономический форум в Крынице, тема которого: «Европейские дилеммы: партнерство или конкуренция?".

«Сомнения относительно того, есть ли смысл в дальнейшем расширению Европейского союза, и во вхождении в него государств, соответствующих всем критериям и стандартам, - это признак капитуляции», - заявил он.

Д.ТУСК, чья речь размещена на официальном веб-сайте польского правительства, считает очень позитивными результаты расширения Европейского союза на новые государства Восточной Европы. Также он высказался за полную их интеграцию и вступление в ЕС.

По словам политика, Польша, которая вступила в ЕС в 2004 году, значительно усилила свои позиции, а ее экономика в последние годы развивается быстрее среди всех 27 государств ЕС. «Мы твердо ведем переговоры о великом и мудром бюджет для всего ЕС, и говорим об этом не как бедные родственники», - заявил Д.ТУСК.

Он отметил, что по темпам экономического развития во втором квартале этого года 4 из 5 государств - лидеров Евросоюза - это страны, которые присоединились к ЕС 7 лет назад: Эстония, Литва, Латвия и Польша.

Кроме того, Д.ТУСК заверил, что Польша планирует поддерживать дальнейшее расширение Европейского союза, назвав главным условием евроинтеграции для стран-кандидатов внедрение у себя европейских стандартов демократии.

«Тогда все барьеры будут преодолены, тогда возможна помощь, софинансирование амбициозных мероприятий, а Польша пускай будет примером, что это возможно и на самом деле работает", - сказал он.

По данным польских СМИ, в первый день форума на нем присутствуют Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ и глава правительства Молдовы Владимир ФИЛАТ.

Как сообщал УНИАН, высшим должностным лицом от Украины, которое примет участие в работе форума, будет первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ. Планируется, что он выступит 9 сентября на специальной сессии, посвященной расширению европейского рынка на восток.