МИД намекает, что Украину пытается дискредитировать Россия?

Министерство иностранных дел Украины располагает точной информацией о том, что задержанные в Ливии по подозрению в сотрудничестве с полковником Муамаром КАДДАФИ 22 гражданина Украины не принимали участия в военных действиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН заявил сегодня на брифинге.

Он подчеркнул, что ни одному из украинских граждан не выдвинуты обвинения, они задержаны для прохождения проверки. О.ВОЛОШИН отметил, что украинская сторона не может возражать против проведения этой процедуры, однако просит власть Ливии перевести украинцев из-под домашнего ареста в общежитии в помещение на территории Посольства Украины.

Со своей стороны, сказал О.ВОЛОШИН, ливийская сторона требует от Украины гарантий, что эти граждане не исчезнут в неизвестном направлении, и Украина уже сегодня готова предоставить такие гарантии.

Директор Департамента информационной политики МИД Украины подчеркнул, что МИД располагает «точной информацией, что эти граждане не принимали участия в военных действиях». Поэтому в министерстве уверены, что эти граждане на период проверки будут переведены на территорию Посольства Украины в Ливии. «Украина уверена, что Ливия убедится в том, что эти люди не принимали участия в военных действиях, и будут освобождены», - отметил О.ВОЛОШИН.

Он также допустил, что задержание украинцев в Ливии и активное распространение информации об этом инциденте является попыткой дискредитировать Украину.

Отвечая на вопрос, какая страна может быть инициатором дискредитации, О.ВОЛОШИН отметил, что не хотел бы говорить о каком-то конкретном государстве. Вместе с тем он заметил, что под арестом в Ливии находятся граждане многих стран, но активно говорят только об украинцах.

«Дальше вы сами сможете проследить, в СМИ каких стран эта информация появляется чаще всего», - сказал О.ВОЛОШИН.

Он также добавил, что на сегодняшний день в Ливии задержано около 5 тыс. иностранцев, которые проходят процедуру проверки относительно участия в военных действиях.

О.ВОЛОШИН напомнил, что сотни граждан Украины, работая в разных сферах на территории Ливии, сделали большой вклад в ливийскую экономику и вместе с этим - в установление теплых отношений между гражданами двух стран. По его словам, отношение к задержанным украинцам станет для украинской власти «лакмусовой бумажкой» в налаживании последующих отношений с нынешней властью Ливии.

Как сообщили сегодня СМИ, вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии (ПНС) задержали 19 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве лидеру Джамахирии М.КАДДАФИ.

Задержанных обвиняют в том, что они в качестве снайперов принимали участие в боевых действиях на стороне войск М.КАДДАФИ. Украинцев уже несколько дней удерживают в одном из учебных центров на территории Триполи. Все они отрицают обвинения, и говорят, что работали поварами и нефтяниками.

Сегодня О.ВОЛОШИН заявил, что были задержаны 23 украинца, одного уже отпустили. По его словам, граждане Украины проходят процедуру проверки на причастность к сотрудничеству с режимом М.КАДДАФИ. Он уточнил, что эти люди являются штатскими лицами, в частности работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. По словам О.ВОЛОШИНА, среди задержанных есть одна женщина.